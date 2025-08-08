Зеленский: Латвия готова присоединиться к инициативе НАТО по вооружению Украины

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим латвийским визави Эдгарсом Ринкевичсом о достижении мира и поддержке украинцев.

Об этом лидеры стран сообщили в соцсетях, передает "Европейская правда".

В пятницу, 8 августа, Зеленский рассказал Ринкевичсу о контактах с партнерами и ситуации в дипломатии. Украинский президент поделился видением, какие шаги важно сделать дальше.

"Украине и всем другим европейским странам нужны надежный мир и гарантированное будущее. Важно, что мы одинаково понимаем: достичь этого можно благодаря поддержке США и единству Европы. Договорились координировать усилия", – отметил он.

Кроме этого, лидеры стран обсудили новую инициативу НАТО по вооружению Украины (PURL) – Латвия готова к ней присоединиться.

"Я сообщил о поддержке Латвией новой инициативы НАТО PURL. Я также подтвердил поддержку Латвией быстрого процесса вступления Украины в ЕС", – написал Ринкевичс в соцсети Х.

Также лидеры стран обсудили евроинтеграционный путь Украины.

"Украина сделала все необходимое. Будет справедливо и честно открыть для нас с Молдовой первый переговорный кластер одновременно. Латвия абсолютно принципиально поддерживает членство Украины в ЕС и НАТО", – добавил Зеленский.

Как сообщала "Европейская правда", Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи PURL, который предусматривает финансирование американского оружия через взносы членов Альянса.

Нидерланды в рамках PURL подготовили пакет помощи Украине на $500 млн, в который вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

Швеция, Норвегия и Дания также совместно выделят около $500 млн на инициативу НАТО по поставке Украине американского оружия.

Недавно "ЕвроПравда" узнала, что первые поступления оружия и боеприпасов в рамках инициативы PURL начнутся уже на следующих неделях.