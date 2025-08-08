Посол Нідерландів провів зустріч з директором НАБУ

Посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут відвідав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), де обговорив зусилля Києва у боротьбі з корупцією.

Про це повідомило у Facebook посольство Нідерландів в Україні, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 8 серпня, стало відомо, що Дорхаут провів зустріч із директором НАБУ Семеном Кривоносом та його заступницею Поліною Лисенко, щоб обговорити поточну ситуацію в одному з ключових антикорупційних органів України.

Сторони обговорили пріоритети в роботі НАБУ, актуальні виклики та важливу роль НАБУ у просуванні України на шляху до Європейського Союзу.

Також посол привітав відновлення інституційної незалежності НАБУ та запевнив у незмінній підтримці Нідерландами зусиль України у боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада швидко розглянула президентський законопроєкт для виправлення ситуації з НАБУ і САП, що склалася після ухвалення скандального законопроєкту, який узалежнив ці інституції від генерального прокурора.

За проєкт проголосували 331 депутат – усі присутні, хто брав участь у голосуванні.

6 серпня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України.

Призначення Цивінського довгий час блокували нібито після застережень СБУ через російське громадянство його батька. Сам Цивінський говорив, що офіційно йому нічого не повідомляли, а конкурсна комісія повторно подала його документи до уряду.

На тлі ситуації довкола незалежності НАБУ і САП, як стало відомо "ЄвроПравді" від кількох джерел, у ЄС почали ставити питання щодо інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.

Дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", що доведеться зробити Зеленському, щоби Європа "пробачила" атаку на НАБУ.