Посол Нидерландов провел встречу с директором НАБУ

Посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут посетил Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где обсудил усилия Киева в борьбе с коррупцией.

Об этом сообщило в Facebook посольство Нидерландов в Украине, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 8 августа, стало известно, что Дорхаут провел встречу с директором НАБУ Семеном Кривоносом и его заместителем Полиной Лысенко, чтобы обсудить текущую ситуацию в одном из ключевых антикоррупционных органов Украины.

Стороны обсудили приоритеты в работе НАБУ, актуальные вызовы и важную роль НАБУ в продвижении Украины на пути в Европейский Союз.

Также посол приветствовал восстановление институциональной независимости НАБУ и заверил в неизменной поддержке Нидерландами усилий Украины в борьбе с коррупцией.

Напомним, 31 июля Верховная Рада быстро рассмотрела президентский законопроект для исправления ситуации с НАБУ и САП, сложившейся после принятия скандального законопроекта, который сделал эти институты зависимыми от генерального прокурора.

За проект проголосовали 331 депутат – все присутствующие, кто участвовал в голосовании.

6 августа премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о назначении Александра Цывинского директором Бюро экономической безопасности Украины.

Назначение Цывинского долгое время блокировали якобы после предостережений СБУ из-за российского гражданства его отца. Сам Цывинский говорил, что официально ему ничего не сообщали, а конкурсная комиссия повторно подала его документы в правительство.

На фоне ситуации вокруг независимости НАБУ и САП, как стало известно "ЕвроПравде" от нескольких источников, в ЕС начали задавать вопросы относительно других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.

Смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", что придется сделать Зеленскому, чтобы Европа "простила" атаку на НАБУ.