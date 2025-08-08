Бельгія викликала посла Ізраїлю через плани Нетаньягу захопити всю Газу

До Міністерства закордонних справ Бельгії у пʼятницю викликали посла Ізраїлю у звʼязку з рішенням ізраїльського уряду розпочати операцію з узяття під контроль усього сектора Гази.

Про це на Х повідомив глава бельгійського МЗС Максим Прево, пише "Європейська правда".

Прево повідомив, що викликав посла Ізраїлю, аби "висловити нашу категоричну незгоду з цим рішенням" і тривалою ізраїльською окупацією палестинських територій.

"Усі ці дії, які можуть призвести до повного знищення Палестини, є неприйнятними і суперечать міжнародному праву, резолюціям Організації Об’єднаних Націй та рішенням Міжнародного суду ООН", – додав він.

Бельгійський міністр закордонних справ підкреслив, що бажання Ізраїлю знищити ХАМАС є законним, але "цього не можна досягти за допомогою непропорційних операцій, які збільшать і без того дуже довгий список палестинських цивільних жертв".

Нагадаємо, зранку 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа. Ці плани вже розкритикував прем’єр Великої Британії Кір Стармер.

Водночас, за даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп не заперечив щодо планів Ізраїлю взяти Газу під повний контроль.