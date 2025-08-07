Axios: Трамп не заперечив проти плану прем'єра Ізраїлю щодо повної окупації Гази

Президент США Дональд Трамп не заперечує проти плану прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу розпочати нову військову операцію з метою окупації всього сектора Гази.

Про це порталу Axios заявили офіційні представники США та Ізраїлю, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що у четвер Кабінет безпеки Ізраїлю схвалить дуже суперечливий план, який передбачає повну окупацію Гази.

За інформацією джерел, Трамп вирішив не втручатися і дозволити ізраїльському уряду самостійно ухвалювати рішення.

Американські посадовці зазначили, що Трамп й надалі не втручатиметься в ухвалення Ізраїлем рішень щодо нової операції.

Коли у вівторок президента США спитали про можливу повну окупацію Гази Ізраїлем, той відповів: "Я дійсно не можу сказати. Це буде залежати майже повністю від Ізраїлю".

Один з американських посадовців розповів, що Трампа глибоко вразило опубліковане бойовиками ХАМАС відео, на якому ізраїльський заручник копає собі могилу.

"Це вплинуло на президента, і він дозволить ізраїльтянам робити те, що вони вважають за необхідне", – сказало джерело.

Водночас посадовець США наголосив, що адміністрація Трампа не підтримує анексію Ізраїлем частини Гази – ще один варіант, який обговорюють ізраїльські посадовці.

Найближчими днями Білий дім хоче зосередитись на вирішенні проблеми голоду в Газі, йдеться у публікації.

Раніше європейські країни, серед яких Франція та Німеччина, почали скидати з повітря допомогу для цивільного населення у секторі Гази.

Також низка західних держав, зокрема Франція і Британія, заявили про готовність визнати Палестину як державу.