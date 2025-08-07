Axios: Трамп не заперечив проти плану прем'єра Ізраїлю щодо повної окупації Гази
Президент США Дональд Трамп не заперечує проти плану прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу розпочати нову військову операцію з метою окупації всього сектора Гази.
Про це порталу Axios заявили офіційні представники США та Ізраїлю, повідомляє "Європейська правда".
Очікується, що у четвер Кабінет безпеки Ізраїлю схвалить дуже суперечливий план, який передбачає повну окупацію Гази.
За інформацією джерел, Трамп вирішив не втручатися і дозволити ізраїльському уряду самостійно ухвалювати рішення.
Американські посадовці зазначили, що Трамп й надалі не втручатиметься в ухвалення Ізраїлем рішень щодо нової операції.
Коли у вівторок президента США спитали про можливу повну окупацію Гази Ізраїлем, той відповів: "Я дійсно не можу сказати. Це буде залежати майже повністю від Ізраїлю".
Один з американських посадовців розповів, що Трампа глибоко вразило опубліковане бойовиками ХАМАС відео, на якому ізраїльський заручник копає собі могилу.
"Це вплинуло на президента, і він дозволить ізраїльтянам робити те, що вони вважають за необхідне", – сказало джерело.
Водночас посадовець США наголосив, що адміністрація Трампа не підтримує анексію Ізраїлем частини Гази – ще один варіант, який обговорюють ізраїльські посадовці.
Найближчими днями Білий дім хоче зосередитись на вирішенні проблеми голоду в Газі, йдеться у публікації.
Раніше європейські країни, серед яких Франція та Німеччина, почали скидати з повітря допомогу для цивільного населення у секторі Гази.
Також низка західних держав, зокрема Франція і Британія, заявили про готовність визнати Палестину як державу.