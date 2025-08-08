Бельгия вызвала посла Израиля из-за планов Нетаньяху захватить всю Газу

В Министерство иностранных дел Бельгии в пятницу вызвали посла Израиля в связи с решением израильского правительства начать операцию по взятию под контроль всего сектора Газы.

Об этом на Х сообщил глава бельгийского МИД Максим Прево, пишет "Европейская правда".

Прево сообщил, что вызвал посла Израиля, чтобы "выразить наше категорическое несогласие с этим решением" и длительной израильской оккупацией палестинских территорий.

"Все эти действия, которые могут привести к полному уничтожению Палестины, являются неприемлемыми и противоречат международному праву, резолюциям Организации Объединенных Наций и решениям Международного суда ООН", – добавил он.

Бельгийский министр иностранных дел подчеркнул, что желание Израиля уничтожить ХАМАС является законным, но "этого нельзя достичь с помощью непропорциональных операций, которые увеличат и без того очень длинный список палестинских гражданских жертв".

Напомним, утром 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа. Эти планы уже раскритиковал премьер Великобритании Кир Стармер.

В то же время, по данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не возразил относительно планов Израиля взять Газу под полный контроль.