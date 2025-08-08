Прем’єр Британії розкритикував Ізраїль за план взяти Газу під повний контроль

Прем’єр-міністр Великої Британії розкритикував рішення влади Ізраїлю щодо взяття під повний контроль сектора Гази.

Про це йдеться в заяві британського прем’єра, яку він опублікував в Х, повідомляє "Європейська правда".

Стармер назвав "помилковим" рішення Ізраїлю щодо повного контролю над Газою і закликав переглянути його.

"Ці дії не призведуть до припинення конфлікту і не допоможуть забезпечити звільнення заручників. Це призведе лише до нового кровопролиття", – переконаний він.

Стармер також висловив занепокоєння через загострення гуманітарної кризи в Газі, а також через "жахливі і нелюдські" умови, в яких бойовики ХАМАС утримують заручників.

"Нам необхідне припинення вогню, збільшення гуманітарної допомоги, звільнення всіх заручників ХАМАС і врегулювання на основі переговорів. ХАМАС не може відігравати жодної ролі в майбутньому Гази і повинен піти і роззброїтися", – підкреслив очільник уряду Британії.

За його словами, Британія разом із союзниками працює над довгостроковим планом щодо забезпечення миру в регіоні в рамках рішення на основі двох держав і "в кінцевому підсумку, щодо досягнення більш світлого майбутнього для палестинців та ізраїльтян".

"Однак без сумлінної участі обох сторін у переговорах ця перспектива зникає на наших очах. Наше послання чітке: дипломатичне рішення можливе, але обидві сторони повинні відмовитися від шляху руйнування", – резюмував Стармер.

Нагадаємо, зранку 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.

За даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп не заперечив щодо планів Ізраїлю взяти Газу під повний контроль.

Раніше європейські країни, серед яких Франція та Німеччина, почали скидати з повітря допомогу для цивільного населення у секторі Гази.

Також низка західних держав, зокрема Франція і Британія, заявили про готовність визнати Палестину як державу.