Кожен четвертий німець боїться, що протягом року буде блекаут

Незважаючи на те, що в Німеччині працює одна з найнадійніших електромереж у світі, багато її громадян побоюються тривалих відключень електроенергії.

Про це свідчить опитування інституту громадської думки Civey на замовлення енергетичної компанії Trench Group, повідомляє "Європейська правда".

81% респондентів у Німеччині назвали найсерйознішим ризиком для інфраструктури масштабне відключення електроенергії. Це значно більше, ніж перебої у водопостачанні (63%) та зупинка роботи лікарень і служб екстреної допомоги (50%).

Серед наслідків блекауту опитані німці найчастіше згадували відключення холодильних установок для продуктів харчування (65%), проблеми з водопостачанням (49%) та відсутність опалення (33%).

"Водночас близько чверті опитаних (27%) вважають ймовірність такого сценарію протягом найближчих дванадцяти місяців реалістичною", – ідеться в повідомленні.

На думку генерального директора Trench Group Бахадір Басдере, страх громадян Німеччини перед блекаутом перебільшений і зумовлений аналогічними новинами з інших країн, зокрема Іспанії.

Нагадаємо, масштабне відключення електроенергії 28 квітня зачепило Піренейський півострів і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

Детально про безпрецедентне знеструмлення і те, як це вплине на політичні дебати в країні довкола енергетики – читайте у статті "Блекаут без обстрілів".