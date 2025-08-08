Каждый четвертый немец боится, что в течение года будет блэкаут

Несмотря на то, что в Германии работает одна из самых надежных электросетей в мире, многие ее граждане опасаются длительных отключений электроэнергии.

Об этом свидетельствует опрос института общественного мнения Civey по заказу энергетической компании Trench Group, сообщает "Европейская правда".

81% респондентов в Германии назвали самым серьезным риском для инфраструктуры масштабное отключение электроэнергии. Это значительно больше, чем перебои в водоснабжении (63%) и остановка роботы больниц и служб экстренной помощи (50%).

Среди последствий блэкаута опрошенные немцы чаще всего упоминали отключение холодильных установок для продуктов питания (65%), проблемы с водоснабжением (49%) и отсутствие отопления (33%).

"При этом около четверти опрошенных (27%) считают вероятность такого сценария в течение ближайших двенадцати месяцев реалистичной", – говорится в сообщении.

По мнению генерального директора Trench Group Бахадир Басдере, страх граждан Германии перед блэкаутом преувеличен и обусловлен аналогичными новостями из других стран, в частности Испании.

Напомним, масштабное отключение электроэнергии 28 апреля затронуло Пиренейский полуостров и нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.

Подробно о беспрецедентном обесточивании и том, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".