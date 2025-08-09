Естонія претендує на 3,6 млрд євро кредиту ЄС для посилення оборони

Естонія за підтримки Європейської комісії планує взяти кредит у розмірі до 3,6 мільярда євро для фінансування оборонних витрат у межах інструменту SAFE.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Ще навесні Європейська комісія запропонувала план переозброєння Європи ReArm Europe, згідно з яким Комісія візьме кредит у розмірі до 150 мільярдів євро, а потім надасть ці кошти в кредит державам-членам ЄС.

Запозичуючи таким чином великі суми на грошовому ринку, можна сподіватися на отримання більш вигідних умов кредитування, ніж якби держави – члени ЄС окремо брали кредити на оборонні інвестиції.

Голова відділу державної каси Міністерства фінансів Естонії Янно Луурмеес повідомив ERR, що Естонія за підтримки Єврокомісії планує взяти кредит у розмірі від 2 до 3,6 мільярда євро.

"Міністерство оборони підготувало і направило до Європейської комісії попередню заявку на отримання кредиту, але весь цей процес поки що перебуває на відносно ранній стадії", – зазначив він.

Керівник відділу НАТО і ЄС естонського Міністерства оборони Калле Кірсс повідомив, що оборонний кредит планується використовувати для закупівлі зенітних ракет, призначених для ППО середньої і малої дальності, артилерійських снарядів та інших боєприпасів, бойових машин піхоти, а також для поповнення озброєння Військово-морських сил Естонії.

"Ми і раніше закуповували системи ППО середньої дальності (IRIS-T. – Ред.) спільно з Латвією та Німеччиною. Ця кредитна програма передбачає спільні закупівлі, хоча протягом першого року дозволяється здійснювати закупівлі і самостійно", – пояснив Кірсс.

За останніми даними ЗМІ, запити на кредити від 18 країн у межах оборонної програми Європейської комісії SAFE вже перевищують 150 мільярдів євро.

Раніше повідомлялось, що Хорватія готова виділити свою частку коштів, які отримає в межах механізму SAFE з фінансування оборонних проєктів, на підтримку українських захисників.