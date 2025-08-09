Эстония претендует на 3,6 млрд евро кредита ЕС для усиления обороны

Эстония при поддержке Европейской комиссии планирует взять кредит в размере до 3,6 миллиарда евро для финансирования оборонных расходов в рамках инструмента SAFE.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Еще весной Европейская комиссия предложила план перевооружения Европы ReArm Europe, согласно которому Комиссия возьмет кредит в размере до 150 миллиардов евро, а затем предоставит эти средства в кредит государствам-членам ЕС.

Заимствуя таким образом крупные суммы на денежном рынке, можно надеяться на получение более выгодных условий кредитования, чем если бы государства-члены ЕС отдельно брали кредиты на оборонные инвестиции.

Глава отдела государственной казны Министерства финансов Эстонии Янно Луурмеес сообщил ERR, что Эстония при поддержке Еврокомиссии планирует взять кредит в размере от 2 до 3,6 миллиарда евро.

"Министерство обороны подготовило и направило в Европейскую комиссию предварительную заявку на получение кредита, но весь этот процесс пока находится на относительно ранней стадии", – отметил он.

Руководитель отдела НАТО и ЕС эстонского Министерства обороны Калле Кирсс сообщил, что оборонный кредит планируется использовать для закупки зенитных ракет, предназначенных для ПВО средней и малой дальности, артиллерийских снарядов и других боеприпасов, боевых машин пехоты, а также для пополнения вооружения Военно-морских сил Эстонии.

"Мы и раньше закупали системы ПВО средней дальности (IRIS-T. – Ред.) совместно с Латвией и Германией. Эта кредитная программа предусматривает совместные закупки, хотя в течение первого года разрешается осуществлять закупки и самостоятельно", – пояснил Кирсс.

По последним данным СМИ, запросы на кредиты от 18 стран в рамках оборонной программы Европейской комиссии SAFE уже превышают 150 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что Хорватия готова выделить свою долю средств, которые получит в рамках механизма SAFE по финансированию оборонных проектов, на поддержку украинских защитников.