НАТО вітає домовленості про мир між Азербайджаном і Вірменією

Північноатлантичний Альянс відзначив роль президента США Дональда Трампа у зусиллях, спрямованих на досягнення миру між Азербайджаном і Вірменією.

Про це заявила речниця НАТО Елісон Гарт, повідомляє "Європейська правда".

Представниця Альянсу зазначила, що там "вітають прогрес у напрямку миру між Вірменією та Азербайджаном" та дякують президенту США за "його інвестиції в мир".

"Це значний крок вперед у процесі нормалізації та, ширше кажучи, регіональної безпеки. НАТО продовжуватиме співпрацювати з нашими партнерами – Вірменією та Азербайджаном", – додала Гарт.

Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що передбачає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

