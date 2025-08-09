НАТО приветствует договоренности о мире между Азербайджаном и Арменией

Североатлантический Альянс отметил роль президента США Дональда Трампа в усилиях, направленных на достижение мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Элисон Харт, сообщает "Европейская правда".

Представительница Альянса отметила, что там "приветствуют прогресс в направлении мира между Арменией и Азербайджаном" и благодарят президента США за "его инвестиции в мир".

"Это значительный шаг вперед в процессе нормализации и, в более широком смысле, региональной безопасности. НАТО будет продолжать сотрудничать с нашими партнерами – Арменией и Азербайджаном", – добавила Харт.

Напомним, Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, предусматривающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

