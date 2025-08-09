Власти Румынии возмущены медленным расследованием взрыва на оружейном заводе

Министр экономики Румынии Раду Мируца в субботу выразил недовольство тем, что через неделю после инцидента на Куджирском механическом заводе причины взрыва до сих пор не установлены.

Его слова цитирует Digi24, сообщает "Европейская правда".

Мируца заявил, что правоохранители анализируют все версии взрыва на оружейном заводе в минувшие выходные, и он "с нетерпением ждет" результатов расследования.

"Скажу вам, что, по моему мнению, как инженера и министра, недопустимо, чтобы взорвалось 146 тысяч патронов из-за ситуации, которая на данный момент еще не известна", – добавил он.

Глава румынского Минэкономики также назвал ненормальной ситуацию, что "на завод, где производят патроны, оружие, можно было заехать на тележке, как на центральный рынок".

Пожар вспыхнул ночью 2 августа в цехе с боеприпасами оружейного Куджирского механического завода. По предварительным оценкам, были уничтожены около 130 тысяч снарядов стоимостью 5 миллионов евро.

Полиция открыла уголовное дело по факту взрыва, который привел к пожару, а власти не исключают диверсию.

После этого румынское правительство объявило об усилении мер безопасности на объектах военной инфраструктуры.