Фон дер Ляєн: Болгарія забезпечила третину необхідної зброї для України серед країн ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в ході візиту до Болгарії заявила, що країна активно сприяє обороні та безпеці як України, так і Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву президентки ЄК наводить BGNES.

В ході візиту на Вазовський машинобудівний завод Фон дер Ляєн відзначила болгарську оборонну промисловість, яка "є джерелом національної та європейської гордості".

"Болгарія має надзвичайно сильні традиції в оборонній промисловості...Тут ви виробляєте великі кількості боєприпасів і вибухових речовин, які підтримують Україну та її боротьбу за свободу. З початку війни третина зброї, яку використовує Україна, походить з Болгарії", – підкреслила вона.

За словами глави Єврокомісії, у міру зміцнення оборонного потенціалу України ЄС також має взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

"І для підвищення нашої готовності ми повинні активно просуватися вперед на європейському рівні, перш за все в плані фінансової підтримки", – зазначила вона.

Як відомо, у неділю Фон дер Ляєн також відвідувала Польщу. Загалом вона має намір відвідати сім країн ЄС, що "захищають кордони з РФ та Білоруссю".