Президентка Єврокомісії відвідає сім держав ЄС, що "захищають кордони з РФ та Білоруссю"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн починаючи з п’ятниці, 29 серпня, відвідає сім держав Європейського Союзу, які знаходяться найближче до кордонів з Росією та Білоруссю.

Про це фон дер Ляєн повідомила, виголошуючи екстрену заяву щодо російської авіаатаки на Київ, 28 серпня в Брюсселі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Після смертельної атаки росіян на Київ, фон дер Ляєн відвідає держави-члени ЄС, що знаходяться на захисті зовнішніх кордонів ЄС з Росією та Білоруссю.

"Завтра я відвідаю сім держав-членів, які зміцнюють і захищають наші зовнішні кордони з Росією та Білоруссю", – повідомила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що хоче "висловити повну солідарність ЄС із ними".

А також – "поділитися прогресом, якого ми досягаємо у розбудові сильної європейської оборонної промисловості, особливо завдяки нашому спільному оборонному інструменту SAFE".

Нагадаємо, програма Європейської комісії SAFE, яка є частиною більш широкого плану зміцнення оборони ЄС до 2030 року, передбачає 150 млрд євро у вигляді позик на інвестиції держав-членів Європейського Союзу в оборону.

Внаслідок атаки були пошкоджені Офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та будівля представництва Європейського Союзу.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир.