Фон дер Ляйен: Болгария обеспечила треть необходимого оружия для Украины среди стран ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Болгарию заявила, что страна активно способствует обороне и безопасности как Украины, так и Европы.

Как сообщает "Европейская правда", заявление президента ЕК приводит BGNES.

В ходе визита на Вазовский машиностроительный завод Фон дер Ляйен отметила болгарскую оборонную промышленность, которая "является источником национальной и европейской гордости".

"Болгария имеет чрезвычайно сильные традиции в оборонной промышленности... Здесь вы производите большие количества боеприпасов и взрывчатых веществ, которые поддерживают Украину и ее борьбу за свободу. С начала войны треть оружия, которое использует Украина, поступает из Болгарии", – подчеркнула она.

По словам главы Еврокомиссии, по мере укрепления оборонного потенциала Украины ЕС также должен взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

"И для повышения нашей готовности мы должны активно продвигаться вперед на европейском уровне, прежде всего в плане финансовой поддержки", – отметила она.

Как известно, в воскресенье Фон дер Ляйен также посетила Польшу. В целом она намерена посетить семь стран ЕС, которые "защищают границы с РФ и Беларусью".