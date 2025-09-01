В Німеччині пропонують збільшити термін повноважень Бундестагу

Віцепрезидент німецького Бундестагу Омід Нуріпур запропонував продовжити термін повноважень парламенту до п'яти років і проводити вибори до земельних парламентів в один день.

Його заяву наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Нуріпур нарікає на "задишку" в німецькій політиці через постійні вибори.

"У нас відбуваються вибори до земельних парламентів один за одним. Максимальний проміжок часу між двома виборчими кампаніями в Німеччині становить шість місяців", – сказав Нуріпур, обґрунтовуючи свою ініціативу.

Це робить політику і партійні центри "абсолютно знесиленими", переконаний він.

Як рішення Нуріпур пропонує об'єднати вибори: "Наприклад, федеральні та місцеві вибори могли б відбуватися в один і той самий день, а потім, в середині терміну повноважень федерального парламенту, всі вибори в федеральних землях могли б відбуватися в один день".

Якщо це буде зроблено, термін повноважень Бундестагу також може бути продовжений до п'яти років, щоб відповідальні особи фактично "мали час для реалізації своїх ідей", додав Нуріпур.

Наразі Бундестаг обирається кожні чотири роки, а парламенти федеральних земель (за винятком Бремена) – кожні п'ять років. Дати виборів до земельних парламентів встановлюються на рівні земель – виборчі періоди регулюються конституціями земель.

Наприклад, наступного року вибори до п’яти земельних парламентів – у Баден-Вюртемберзі, Рейнланд-Пфальці, Саксонії-Ангальт, Берліні та Мекленбурзі-Передній Померанії – заплановані на чотири різні дати в березні та вересні.

Збільшення терміну повноважень Бундестагу можливе лише шляхом внесення змін до конституції, для чого необхідна більшість у дві третини голосів у Бундестазі та Бундесраті.

Варто зазначити, що останні опитування показують, що крайня права партія "Альтернатива для Німеччини" стала найпопулярнішою політичною силою в країні.

Крім того, оцінка німцями роботи на посаді федерального канцлера Фрідріха Мерца впала до найнижчого рівня з часу призначення нового уряду.