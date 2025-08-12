Оцінка німцями роботи Мерца на посаді впала до мінімуму з травня

Оцінка німцями роботи на посаді федерального канцлера Фрідріха Мерца впала до найнижчого рівня з часу призначення нового уряду.

Як повідомляє NTV, пише "Європейська правда", про це свідчать результати останнього опитування на замовлення RTL/ntv.

Під 100 днів роботи нового уряду Німеччини, що виповняться у цей четвер, підтримка керівних партій просіла, а схвалення роботи Мерца на посаді канцлера досягло мінімуму з травня – 29%.

Переважно задоволені роботою канцлера лише прихильники правоконсерваторів ХДС/ХСС – у цій групі респондентів схвальні оцінки становлять 72%, що все одно на чотири пункти менше, ніж попереднього тижня.

Проте серед виборців соціал-демократів, їхнього коаліційного партнера, невдоволені Мерцом 60%.

Підтримка ХДС/ХСС просіла до 24% (такий показник вже був наприкінці квітня), а СДПН тримається на рівні 13%. Відтак сукупна підтримка коаліційних партій становить 37%.

На першій сходинці перебуває ультраправа "Альтернатива для Німеччини" з 26%.

"Зелених" підтримують 13%, "Лівих" – 11%, "Вільних демократів" – 3%, лівопопулістський "Альянс Сари Вагенкнехт" – 4%.

Опитування від телеканалу ARD також показало рекордне падіння рейтингу Мерца.

Ще одне опитування на початку серпня свідчило, що рейтинги ХДС/ХСС та "АдН" зрівнялися.