В Германии предлагают увеличить срок полномочий Бундестага

Вице-президент немецкого Бундестага Омид Нурипур предложил продлить срок полномочий парламента до пяти лет и проводить выборы в земельные парламенты в один день.

Его заявление приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Нурипур сетует на "одышку" в немецкой политике из-за постоянных выборов.

"У нас проходят выборы в земельные парламенты одни за другими. Максимальный промежуток времени между двумя избирательными кампаниями в Германии составляет шесть месяцев", – сказал Нурипур, обосновывая свою инициативу.

Это делает политику и партийные центры "абсолютно обессиленными", убежден он.

В качестве решения Нурипур предлагает объединить выборы: "Например, федеральные и местные выборы могли бы происходить в один и тот же день, а затем, в середине срока полномочий федерального парламента, все выборы в федеральных землях могли бы происходить в один день".

Если это будет сделано, срок полномочий Бундестага также может быть продлен до пяти лет, чтобы ответственные лица фактически "имели время для реализации своих идей", добавил Нурипур.

Сейчас Бундестаг избирается каждые четыре года, а парламенты федеральных земель (за исключением Бремена) – каждые пять лет. Даты выборов в земельные парламенты устанавливаются на уровне земель – избирательные периоды регулируются конституциями земель.

Например, в следующем году выборы в пять земельных парламентов – в Баден-Вюртемберге, Рейнланд-Пфальце, Саксонии-Ангальт, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании – запланированы на четыре разных даты в марте и сентябре.

Увеличение срока полномочий Бундестага возможно только путем внесения изменений в конституцию, для чего необходимо большинство в две трети голосов в Бундестаге и Бундесрате.

Стоит отметить, что последние опросы показывают, что крайне правая партия "Альтернатива для Германии" стала самой популярной политической силой в стране.

Кроме того, оценка немцами работы на посту федерального канцлера Фридриха Мерца упала до самого низкого уровня со времени назначения нового правительства.