Сибіга у річницю нападу Гітлера на Польщу нагадав про наслідки умиротворення агресора

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у річницю нападу нацистської Німеччини на Польщу нагадав, що цим подіям передували спроби умиротворення агресора, та закликав не допустити тієї ж помилки зараз щодо України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своїх соцмережах.

Андрій Сибіга нагадав, що 1 вересня 1939 року гітлерівська Німеччина напала на Польщу, а згодом з іншого боку приєднався СРСР – що стало початком Другої світової війни на європейському континенті.

"Зараз критично важливо пригадати, що передувало цьому: слабкість та наївна віра, що територіальні поступки умиротворять агресора. Нацистський Третій Рейх несе повну відповідальність за катастрофу, якою була Друга світова. Та були і ті, хто дав цьому злу рости й міцнішати – ухиляючись від складних рішень, обираючи слабкість замість сили і мислення бажаними сценаріями замість реалістичних стратегій", – зазначив міністр закордонних справ України.

"Найкращий спосіб вшанувати десятки мільйонів загиблих у Другій світовій – це запобігти тим самим помилкам у сьогоденні. Єдність союзників, тиск на агресора – Росію, та посилення України є критично важливими для безпеки та довгострокового миру у всій Європі", – додав він.

Від багатьох топпосадовців з Центральної та Східної Європи вже лунали порівняння теперішніх переговорів довкола України з "Мюнхенською змовою" 1938 року, та інші попередження про неприпустимість поступок Росії на прикладах уроків Другої світової.