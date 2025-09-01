Сибига в годовщину нападения Гитлера на Польшу напомнил о последствиях умиротворения агрессора

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в годовщину нападения нацистской Германии на Польшу напомнил, что этим событиям предшествовали попытки умиротворения агрессора, и призвал не допустить той же ошибки сейчас в отношении Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своих соцсетях.

Андрей Сибига напомнил, что 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу, а затем с другой стороны присоединился СССР – что стало началом Второй мировой войны на европейском континенте.

"Сейчас критически важно вспомнить, что предшествовало этому: слабость и наивная вера, что территориальные уступки умиротворят агрессора. Нацистский Третий Рейх несет полную ответственность за катастрофу, которой была Вторая мировая. Но были и те, кто дал этому злу расти и крепнуть – уклоняясь от сложных решений, выбирая слабость вместо силы и мышление желаемыми сценариями вместо реалистичных стратегий", – отметил министр иностранных дел Украины.

"Лучший способ почтить десятки миллионов погибших во Второй мировой – это предотвратить те же ошибки в настоящем. Единство союзников, давление на агрессора – Россию, и усиление Украины являются критически важными для безопасности и долгосрочного мира во всей Европе", – добавил он.

От многих топ-чиновников из Центральной и Восточной Европы уже звучали сравнения нынешних переговоров вокруг Украины с "Мюнхенским сговором" 1938 года, и другие предупреждения о недопустимости уступок России на примерах уроков Второй мировой.