Чеський міністр нагадав про Мюнхен-1938 на фоні зустрічі Трампа з Путіним

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський після початку зустрічі Трампа і Путіна на Алясці публічно провів аналогію з "Мюнхенською змовою", де світ намагався задобрити Гітлера.

Твіт із натяком на це він опублікував на своєму аккаунті у мережі X (Twitter).

Представник Чехії – держави, яка перша постраждала від німецької агресії перед початком Другої світової війни, опублікував твіт відразу після офіційного початку переговорів лідерів США та Росії.

У ньому Ліпавський навів цитату британського політика минулого сторіччя Ентоні Едена, яку той сказав у 1938 році: "Ви можете досягти тимчасового умиротворення за допомогою політики поступок насильству, але тривалого миру таким чином не досягти".

Ентоні Еден у 1938 році був очільником МЗС Великої Британії і подав у відставку на знак протесту проти угоди щодо умиротворення Гітлера, яку підписав у Мюнхені прем'єр Невілл Чемберлен. Ця угода, відома нині за назвою "Мюнхенська змова", передбачала розчленування Чехословаччини, щоби задовольнити інтереси Німеччини і стримати її від агресії. Ця угода перетворилася на ганебну сторінку у історії лідерів та держав, які її підписали.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері на Алясці розпочалися переговори між Трампом та Путіним. Також відомо, що Трамп не взяв Келлога на Аляску, щоби задовольнити Росію.

Водночас, Дональд Трамп каже, що прямує на Аляску не для того, щоб вести переговори від імені України.