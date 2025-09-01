AFP: до зустрічі європейських лідерів у Парижі доєднається Зеленський

Український президент Володимир Зеленський доєднається до європейських лідерів, які зберуться у четвер в Парижі, щоб обговорити можливі гарантії безпеки для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це AFP розповіло європейське дипломатичне джерело.

Як зазначив співрозмовник агентства, "така зустріч запланована". В її ході обговорюватимуть гарантії безпеки для України "і просування дипломатії, тому що росіяни" знову "затягують процес", додало джерело.

Наразі не повідомляється, чи буде Зеленський присутній на зустрічі особисто, чи доєднається по відеозв’язку.

Нагадаємо, спершу про зустріч у Парижі повідомило видання Financial Times.

За інформацією джерел FT, зустріч відбудеться на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона.

Серед учасників зустрічі – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Учасники зустрічі продовжать дискусії на високому рівні про можливі гарантії безпеки для України.

Також варто зазначити, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповідала, що країни ЄС розробляють "досить чіткі плани" потенційного розгортання військ в Україні в рамках повоєнних гарантій безпеки.