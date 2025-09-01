AFP: к встрече европейских лидеров в Париже присоединится Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский присоединится к европейским лидерам, которые соберутся в четверг в Париже, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом AFP рассказал европейский дипломатический источник.

Как отметил собеседник агентства, "такая встреча запланирована". В ее ходе будут обсуждать гарантии безопасности для Украины "и продвижение дипломатии, потому что россияне" снова "затягивают процесс", добавил источник.

Пока не сообщается, будет ли Зеленский присутствовать на встрече лично, или присоединится по видеосвязи.

Напомним, сначала о встрече в Париже сообщило издание Financial Times.

По информации источников FT, встреча состоится по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

Среди участников встречи – канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Участники встречи продолжат дискуссии на высоком уровне о возможных гарантиях безопасности для Украины.

Также стоит отметить, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказывала, что страны ЕС разрабатывают "достаточно четкие планы" потенциального развертывания войск в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности.