FT: європейські лідери у Парижі продовжать дискусії про гарантії безпеки для України

Європейські лідери у четвер, 4 вересня, зберуться у французькій столиці Парижі, щоб продовжити дискусії про можливі гарантії безпеки для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це виданню Financial Times розповіли три неназвані дипломати.

За інформацією джерел, зустріч відбудеться на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона.

Серед учасників зустрічі – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як зазначає видання, учасники зустрічі продовжать дискусії на високому рівні про можливі гарантії безпеки для України.

Видання нагадує, що до складу контингенту, який можуть розгорнути в Україні, пропонують включити десятки тисяч військовослужбовців під командуванням європейських країн, яким буде надано підтримку з боку США, включаючи системи командування і управління, а також засоби розвідки і спостереження.

Така домовленість була досягнута на зустрічі між президентом Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами минулого місяця у Вашингтоні, йдеться у публікації.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповідала, що країни ЄС розробляють "досить чіткі плани" потенційного розгортання військ в Україні в рамках повоєнних гарантій безпеки.