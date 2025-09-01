Фон дер Ляєн: Європа має "досить чіткі" плани щодо відправки військ в Україну

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни ЄС розробляють "досить чіткі плани" потенційного розгортання військ в Україні в рамках повоєнних гарантій безпеки, які матимуть повну підтримку з боку США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю Financial Times.

За словами фон дер Ляєн, існує "чітка дорожня карта" для можливого розгортання військ.

"Гарантії безпеки мають першорядне значення і абсолютно необхідні. У нас є чітка дорожня карта, і ми досягли угоди в Білому домі... і ця робота просувається дуже добре", – розповіла вона.

Вона додала, що триває робота над планами "розгортання багатонаціональних військ і підтримки з боку американців".

"Президент Трамп запевнив нас, що США будуть як елемент підтримки. Це було сказано дуже чітко і неодноразово підтверджувалося", – зазначила президентка ЄК.

Вона також сказала, що минулого тижня глави оборонних відомств так званої "коаліції рішучих" провели зустріч і "розробили досить точні плани", включаючи обговорення "необхідних елементів для ефективного нарощування військ".

"Звичайно, завжди потрібне політичне рішення відповідної країни, тому що розгортання військ є одним з найважливіших суверенних рішень нації. (Але) відчуття терміновості дуже високе... справа просувається вперед. Вона дійсно набуває форми", – підкреслила фон дер Ляєн.

Крім того, за її словами, основою сил стримування у повоєнний період мають стати Збройні сили України.

Єврокомісія буде шукати нові джерела фінансування, щоб забезпечити "стале фінансування українських збройних сил як... гарантії безпеки", сказала фон дер Ляєн.

Після укладення будь-якої мирної угоди Києву знадобиться "досить значна кількість солдатів, яким потрібні хороші зарплати і, звичайно, сучасне обладнання... Безумовно, ЄС доведеться докласти зусиль", зауважила вона.

Наявне фінансування України з боку ЄС має зберігатися і в мирний час, переконана фон дер Ляєн. ЄС також продовжить фінансування навчання українських солдатів після укладення будь-якої мирної угоди.

Вона також закликала держави-члени ЄС використовувати кредитний фонд на озброєння в розмірі 150 млрд євро для укладення угод про спільне виробництво з українськими оборонними компаніями або для закупівлі зброї, яка може бути передана Києву.

Раніше видання FT повідомляло, що західні партнери України підготували попередній план, який передбачає створення демілітаризованої зони, що, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.

Тим часом Росія відхилила ідею про присутність європейських військ в Україні та військ з будь-якої держави НАТО, що суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що Путін погодиться на них в рамках мирної угоди.