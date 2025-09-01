Ердоган зустрівся з Путіним у Китаї: говорили й про Україну

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок зустрівся з господарем Кремля Владіміром Путіним у Китаї, де проходить саміт Шанхайської організації співробітництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Президент Ердоган зустрівся з президентом Росії Путіним в одному з готелів.

У зустрічі взяли участь турецькі міністри закордонних справ енергетики, фінансів, оборони, промисловості і торгівлі, а також голова турецької розвідки та головний радник Ердогана.

Під час зустрічі, зокрема, йшлося про двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також регіональні та глобальні питання.

Президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, а переговори в Стамбулі сприяють цьому процесу.

Нещодавно Путін і Ердоган проводили телефонну розмову на тлі активізації дипломатичних зусиль довкола мирного врегулювання війни в Україні.

Перед тим стало відомо про телефонну розмову Ердогана з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо мирного процесу в Україні.

Повідомляли також, що в Китаї Путін також зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.