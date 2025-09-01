Ердоган зустрівся з Путіним у Китаї: говорили й про Україну
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок зустрівся з господарем Кремля Владіміром Путіним у Китаї, де проходить саміт Шанхайської організації співробітництва.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
Президент Ердоган зустрівся з президентом Росії Путіним в одному з готелів.
У зустрічі взяли участь турецькі міністри закордонних справ енергетики, фінансів, оборони, промисловості і торгівлі, а також голова турецької розвідки та головний радник Ердогана.
Під час зустрічі, зокрема, йшлося про двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також регіональні та глобальні питання.
Президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, а переговори в Стамбулі сприяють цьому процесу.
Нещодавно Путін і Ердоган проводили телефонну розмову на тлі активізації дипломатичних зусиль довкола мирного врегулювання війни в Україні.
Перед тим стало відомо про телефонну розмову Ердогана з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо мирного процесу в Україні.
Повідомляли також, що в Китаї Путін також зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.