Путін зідзвонився з Ердоганом – говорили про Україну 

У Кремлі на тлі активізації дипломатичних зусиль довкола мирного врегулювання війни в Україні повідомили про телефонну розмову Владіміра Путіна з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це пише російське агентство "Интерфакс", інформує "Європейська правда".

За даними Кремля, Путін поділився з Ердоганом оцінками саміту Росії-США на Алясці.

"Лідери обговорили останній розвиток ситуації навколо України. З російської сторони з задоволенням відзначено сприяння Туреччини в проведенні переговорів між представниками Росії та України в Стамбулі", – заявили у Кремлі.

Раніше у вівторок стало відомо про телефонну розмову Ердогана з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо мирного процесу в Україні.

Розмова, зокрема, стосувалась "реалістичних і стійких гарантій безпеки" для України.

Ердоган висловлював переконання, що зустріч на Алясці здатна закласти основу для міцного миру.

Він додав, що Туреччина готова всіляко сприяти встановленню миру.