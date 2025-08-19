Ердоган поговорив з генсеком НАТО про внесок Туреччини в мирний процес

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо мирного процесу в Україні.

Про це повідомив директорат з комунікацій турецького президента, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Ердоган та Рютте під час розмови "наголосили на важливій ролі Туреччини у мирному процесі в Україні та забезпеченні безпеки Чорного моря".

Вони також домовилися про "внесок Туреччини, яка є однією з найважливіших країн НАТО, у мирний процес та про тісну координацію дій".

Розмова сторін також стосувалась "реалістичних і стійких гарантій безпеки" для України.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав головним пріоритетом для Євросоюзу у процесі перемовин про мир в Україні припинення вогню з боку Росії, інакше ЄС посилить санкційний тиск.

У понеділок український президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери зустрілись із Дональдом Трампом у Білому домі, аби обговорити шляхи дипломатичного завершення російської агресії.

