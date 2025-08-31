Путін зустрінеться з Фіцо у Китаї

Правитель Росії Владімір Путін зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Китаї найближчими днями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Переговори повинні ще більше посилити напруженість між Братиславою і Брюсселем. Фіцо є одним з небагатьох лідерів ЄС, які підтримують регулярні контакти з Путіним з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив журналістам, що зустріч між двома лідерами "запланована", не надавши подробиць про те, що вони обговорюватимуть, і коли саме відбудеться їх зустріч.

Фіцо має поїхати до Пекіна на парад у середу, присвячений завершенню Другої світової війни на азійському театрі воєнних дій.

Путін перебуває в китайському місті Тяньцзінь на саміті Шанхайської організації співробітництва і має сидіти поруч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на пекінському параді.

Фіцо роздратував європейських лідерів, критикуючи підтримку Євросоюзом України і виступаючи проти зусиль щодо скорочення імпорту енергоносіїв з Росії.

Як відомо, Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.

Фіцо дістався до Москви ввечері 8 травня після того, як країни Балтії заборонили його літаку перетинати їхній повітряний простір.

Тим часом словацька опозиція різко розкритикувала премʼєра за візит до держави-агресора.