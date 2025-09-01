Эрдоган встретился с Путиным в Китае: говорили и об Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник встретился с хозяином Кремля Владимиром Путиным в Китае, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Президент Эрдоган встретился с президентом России Путиным в одном из отелей.

Во встрече приняли участие турецкие министры иностранных дел энергетики, финансов, обороны, промышленности и торговли, а также глава турецкой разведки и главный советник Эрдогана.

Во время встречи, в частности, речь шла о двусторонних отношениях между Турцией и Россией, а также региональных и глобальных вопросах.

Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине, а переговоры в Стамбуле способствуют этому процессу.

Недавно Путин и Эрдоган проводили телефонный разговор на фоне активизации дипломатических усилий вокруг мирного урегулирования войны в Украине.

Перед тем стало известно о телефонном разговоре Эрдогана с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте относительно мирного процесса в Украине.

Сообщалось также, что в Китае Путин также встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.