Флотилія з гумдопомогою для Гази повернулась в Барселону через сильні вітри

Сильні середземноморські вітри змусили флотилію, що прямувала до Гази з гуманітарною допомогою і сотнями пропалестинських активістів, включаючи екоактивістку Грету Тунберг, повернутися до Барселони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Близько 20 суден вийшли з іспанського міста в неділю з метою "відкрити гуманітарний коридор і покласти край триваючому геноциду палестинського народу" на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС, заявила Глобальна флотилія "Сумуд" ("сумуд" – арабський термін, що означає "стійкість").

Але через небезпечні погодні умови судна повернулися в порт, щоб перечекати шторм, йдеться в заяві організації.

"Це означало затримку нашого відплиття, щоб уникнути ризику ускладнень з меншими човнами", – додали в організації, посилаючись на пориви вітру, які перевищували 55 кілометрів на годину.

"Ми прийняли це рішення, щоб поставити на перше місце безпеку і благополуччя всіх учасників і гарантувати успіх нашої місії", – заявили в організації.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що організатори зустрінуться, щоб вирішити, чи відновлювати експедицію пізніше в понеділок.

Серед активістів з десятків країн були Тунберг, актори Ліам Каннінгем з Ірландії та Едуард Фернандес з Іспанії, а також європейські законодавці та громадські діячі, включаючи колишнього мера Барселони Аду Колау. Очікується, що флотилія прибуде до Гази в середині вересня, після того, як Ізраїль заблокував дві спроби активістів доставити допомогу на спустошену палестинську територію кораблями в червні і липні.

Організація Об'єднаних Націй оголосила про голод у Газі, попередивши, що 500 000 людей перебувають у "катастрофічних" умовах.

Минулого тижня європейська комісарка з управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб закликала ЄС вжити більш жорстких заходів проти Ізраїлю у звʼязку з його діями у секторі Гази.

Досі в ЄС не знаходилось достатньої більшості, аби ухвалити кроки проти Ізраїлю. Але в останні тижні критика ізраїльських воєнних дій у Газі посилилась.