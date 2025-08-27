Мелоні засудила ізраїльський удар по лікарні в Газі

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні засудила "невиправдане" вбивство журналістів у секторі Гази.

Її слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, в понеділок, 25 серпня, Ізраїль завдав удару по лікарні Насер на півдні сектора Гази, внаслідок чого загинули щонайменше 20 осіб, серед яких п'ятеро журналістів, що працювали на Reuters, Associated Press, Al Jazeera та інших медіа.

"Це неприйнятний напад на свободу преси та на всіх тих, хто мужньо ризикує своїм життям, щоб повідомляти про трагедію війни", – заявила Мелоні у середу, 27 серпня.

Прем'єр-міністерка Італії також закликала Ізраїль припинити військову окупацію Гази, дозволити доставку допомоги в палестинський анклав і зупинити розширення поселень на Західному березі.

"Ми не вагалися захищати Ізраїль, але водночас не можемо мовчати зараз, коли реакція вийшла далеко за межі принципу пропорційності, вбиваючи невинних жертв і загрожуючи християнським громадам, ставлячи під загрозу історичне (дводержавне) рішення", – додала вона.

Цей удар засудили також Німеччина та Велика Британія.

Нагадаємо, 10 серпня Ізраїль вдарив по намету журналістів Al Jazeera, внаслідок чого загинули відомий кореспондент Анас аль-Шаріф і ще шестеро людей.

Подія викликала широкий міжнародний резонанс: Берлін вимагав пояснень від уряду, а британський прем’єр наголосив на повторюваних нападах на журналістів у Газі.

