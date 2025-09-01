Флотилия с гумпомощью для Газы вернулась в Барселону из-за сильных ветров

Сильные средиземноморские ветры заставили флотилию, которая направлялась в Газу с гуманитарной помощью и сотнями пропалестинских активистов, включая экоактивистку Грету Тунберг, вернуться в Барселону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Около 20 судов вышли из испанского города в воскресенье с целью "открыть гуманитарный коридор и положить конец продолжающемуся геноциду палестинского народа" на фоне войны между Израилем и ХАМАС, заявила Глобальная флотилия "Сумуд" ("сумуд" – арабский термин, означающий "устойчивость").

Но из-за опасных погодных условий суда вернулись в порт, чтобы переждать шторм, говорится в заявлении организации.

"Это означало задержку нашего отплытия, чтобы избежать риска осложнений с меньшими лодками", – добавили в организации, ссылаясь на порывы ветра, которые превышали 55 километров в час.

"Мы приняли это решение, чтобы поставить на первое место безопасность и благополучие всех участников и гарантировать успех нашей миссии", – заявили в организации.

Испанские СМИ сообщают, что организаторы встретятся, чтобы решить, возобновлять ли экспедицию позже в понедельник.

Среди активистов из десятков стран были Тунберг, актеры Лиам Каннингем из Ирландии и Эдуард Фернандес из Испании, а также европейские законодатели и общественные деятели, включая бывшего мэра Барселоны Аду Колау. Ожидается, что флотилия прибудет в Газу в середине сентября, после того, как Израиль заблокировал две попытки активистов доставить помощь на опустошенную палестинскую территорию кораблями в июне и июле.

Организация Объединенных Наций объявила о голоде в Газе, предупредив, что 500 тысяч человек находятся в "катастрофических" условиях.

На прошлой неделе европейский комиссар по управлению кризисными ситуациями Аджа Лябиб призвала ЕС принять более жесткие меры против Израиля в связи с его действиями в секторе Газа.

До сих пор в ЕС не находилось достаточного большинства, чтобы принять меры против Израиля. Но в последние недели критика израильских военных действий в Газе усилилась.