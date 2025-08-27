Єврокомісарка закликала ЄС до рішучих дій через ситуацію в Газі

Європейська комісарка з управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб закликала ЄС вжити більш жорстких заходів проти Ізраїлю у звʼязку з його діями у секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За словами Лябіб, "ми перебуваємо на переломному етапі" у питанні війни в Газі, тому для ЄС "настав час діяти відповідно до свого міжнародного статусу" та знайти спільну позицію.

"Ми не можемо стояти осторонь і просто дивитися, як невинних цивільних, гуманітарних працівників, журналістів вбивають і вони помирають від голоду. Щоб рятувати життя, потрібна політична мужність, щоб знайти сильний голос, який відображає наші цінності та принципи", – сказала єврокомісарка.

Цього тижня у Данії відбудеться засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому обговорять пропозицію Єврокомісії призупинити фінансування ізраїльських стартапів у відповідь на ситуацію в Газі.

Досі в ЄС не знаходилось достатньої більшості, аби ухвалити кроки проти Ізраїлю. Але в останні тижні критика ізраїльських воєнних дій у Газі посилилась.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі.