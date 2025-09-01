Премʼєр Іспанії показав план підготовки до кліматичних криз

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у понеділок оголосив план підготовки країни до майбутніх кліматичних криз, викликаний усе більшою спекою і руйнівними лісовими пожежами цього літа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Під час виступу в понеділок Санчес сказав, що кліматична надзвичайна ситуація спричинила понад 20 тисяч смертей в Іспанії та вартувала бюджету 32 млрд євро матеріальних збитків.

"Зміни клімату вбивають. Вони вбивають. І тому ми маємо усвідомлювати все, що вони означають з погляду небезпеки та ризиків, які становлять для нашого життя", – додав він.

Іспанський премʼєр запропонував низку ініціатив, серед яких – створення державної служби цивільного захисту для координації реагування на кризові ситуації, мережа кліматичних притулків по всій країні та переосмислення управління лісами та землекористування.

Інші заходи передбачають фінансування підготовки до кліматичних катастроф та відновлення після них, покращення можливостей пожежогасіння, план підвищення стійкості до повеней та посух, а також ініціативи щодо боротьби з відтоком населення з сільських районів.

Уряд Іспанії назвав лісові пожежі, що цього місяця охопили країну, однією з найсерйозніших екологічних катастроф за останні роки і схвалив заходи з надання допомоги постраждалим районам.

Ситуація з масштабними лісовими пожежами спричинила суперечку між іспанською владою і опозицією, яка звинуватила уряд у зволіканні та неефективному управлінні.