Лісові пожежі в Іспанії спричинили скандал між владою та опозицією

В Іспанії ситуація з масштабними лісовими пожежами спричинила суперечку між владою і опозицією, яка звинуватила уряд у зволіканні та неефективному управлінні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Прагнучи політичної єдності в боротьбі з кризою, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у вівторок очолив перше міжвідомче засідання комісії зі зміни клімату, закликавши опозицію допомогти в укладенні державного пакту щодо подолання майбутніх криз.

Однак правоцентристська Народна партія (PP), головна опозиційна сила Іспанії, виступила проти.

Впливова членкиня партії і депутатка Європарламенту Долорс Монтсеррат відкинула пропозицію Санчеса, назвавши її "димовою завісою", покликаною уникнути відповідальності.

Перед тим лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо представив план боротьби з лісовими пожежами, який включає створення національного реєстру підпалювачів, щоб протистояти тому, що партія назвала "запізнілою" і "неефективною" реакцією на безпрецедентну кризу.

Політична боротьба ще більше загострилася минулого тижня, коли контрольований Народною партією Сенат зажадав, щоб міністерка оборони Маргарита Роблес з'явилася перед законодавцями, щоб пояснити, чому армія не була задіяна раніше для гасіння пожеж.

Водночас директорка Системи цивільного захисту Іспанії Вірхінія Барконес заявила, що після гасіння пожеж всі адміністративні органи повинні "глибоко і чесно проаналізувати, як зміцнити Національну систему цивільного захисту в цілому".

Уряд Іспанії назвав лісові пожежі, що цього місяця охопили країну, однією з найсерйозніших екологічних катастроф за останні роки і схвалив заходи з надання допомоги постраждалим районам.

Іспанія та сусідня Португалія останні два місяці боролися з численними лісовими пожежами, які поширювалися через спеку та посуху.

В останні дні завдяки покращенню погодних умов обом країнам вдалось стримати поширення вогню.

Дані Європейської інформаційної системи лісових пожеж (EFFIS) засвідчили, що починаючи з січня, пожежі в Європі спалили 1,016 млн гектарів – територію, більшу за Кіпр або приблизно третину площі Бельгії.