Премьер Испании представил план подготовки к климатическим кризисам

Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник объявил план подготовки страны к будущим климатическим кризисам, вызванным все более сильной жарой и разрушительными лесными пожарами этим летом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Во время выступления в понедельник Санчес сказал, что климатическая чрезвычайная ситуация привела к более чем 20 тысячам смертей в Испании и обошлась бюджету в 32 млрд евро материального ущерба.

"Изменения климата убивают. Они убивают. И поэтому мы должны осознавать все, что они означают с точки зрения опасности и рисков, которые представляют для нашей жизни", – добавил он.

Испанский премьер предложил ряд инициатив, среди которых – создание государственной службы гражданской защиты для координации реагирования на кризисные ситуации, сеть климатических убежищ по всей стране и переосмысление управления лесами и землепользования.

Другие меры предусматривают финансирование подготовки к климатическим катастрофам и восстановление после них, улучшение возможностей пожаротушения, план повышения устойчивости к наводнениям и засухам, а также инициативы по борьбе с оттоком населения из сельских районов.

Правительство Испании назвало лесные пожары, охватившие страну в этом месяце, одной из самых серьезных экологических катастроф за последние годы и одобрило меры по оказанию помощи пострадавшим районам.

Ситуация с масштабными лесными пожарами вызвала спор между испанскими властями и оппозицией, которая обвинила правительство в промедлении и неэффективном управлении.