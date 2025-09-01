Ірландія, що головуватиме в ЄС за рік, обіцяє підтримку "зв'язки" України і Молдови

Президент Володимир Зеленський у понеділок повідомив про телефонну розмову з премʼєр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, присвячену зокрема руху України в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав на Х.

Глава держави сказав, що подякував премʼєру Ірландії за допомогу в облаштуванні укриттів у школах і обговорив допомогу з фінансуванням для забезпечення учнів безкоштовним харчуванням.

Іншою темою розмови лідерів стали гарантії безпеки, додав Зеленський.

"Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки. Ми також однаково бачимо необхідність посилення тиску на Росію, зокрема й через запровадження вторинних санкцій", – написав він.

Також президент подякував ірландському премʼєру за підтримку руху України до ЄС.

"Дуже цінуємо підтримку нашого європейського майбутнього з боку Ірландії та чітку позицію про те, що Україна й Молдова повинні рухатися разом у переговорному процесі", – сказав Зеленський.

Зазначимо, що Ірландія головуватиме в Раді Європейського Союзу в другому півріччі 2026 року.

ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

Але пізніше підтримка цієї ідеї знову ослабла.

Читайте також редакційну статтю "ЄвроПравди": Час для переговорів про вступ. ЄС не має ховатися за вето Орбана для покарання України.