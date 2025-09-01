Председательствующая в ЕС через год Ирландия обещает поддержку "связки" Украины и Молдовы
Президент Владимир Зеленский в понедельник сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, посвященном, в частности, движению Украины в ЕС.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал в Х.
Глава государства сказал, что поблагодарил премьера Ирландии за помощь в обустройстве укрытий в школах и обсудил помощь с финансированием для обеспечения учеников бесплатным питанием.
Другой темой разговора лидеров стали гарантии безопасности, добавил Зеленский.
"Ирландия готова внести свой вклад в обеспечение безопасности. Мы также одинаково видим необходимость усиления давления на Россию, в частности и через введение вторичных санкций", – написал он.
Также президент поблагодарил ирландского премьера за поддержку движения Украины в ЕС.
"Очень ценим поддержку нашего европейского будущего со стороны Ирландии и четкую позицию о том, что Украина и Молдова должны двигаться вместе в переговорном процессе", – сказал Зеленский.
Отметим, что Ирландия будет председательствовать в Совете Европейского Союза во втором полугодии 2026 года.
СМИ сообщали, что ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.
Но позже поддержка этой идеи снова ослабла.
Читайте также редакционную статью "ЕвроПравды": Время для переговоров о вступлении. ЕС не должен прятаться за вето Орбана для наказания Украины.