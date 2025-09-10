Туск після атаки дронів РФ на Польщу: немає причин для паніки 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у середу, що цієї ночі уперше російські дрони були збиті над територією держави НАТО, однак, за його словами, причин для паніки немає.

Заяву Туска наводить RMF 24, повідомляє "Європейська правда".

Туск виступив перед спеціальним засіданням уряду, відзначивши, що російські дрони, які становили безпосередню загрозу, були збиті.

"Це перший випадок, коли російські дрони були збиті над територією країни НАТО. Всі наші союзники ставляться до ситуації дуже серйозно", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Він зазначив, що закриття чотирьох польських аеропортів не було спричинене загрозою атаки, а було вимушеним "через оперативні потреби льотчиків".

Туск також повідомив, що тривають пошуки уламків збитих дронів, та заспокоїв, що підготовлені плани спрацювали, та, найімовірніше, відбулася "провокація великого масштабу".

"Ситуація серйозна. Ніхто не може сумніватися, що ми маємо готуватися до різних сценаріїв. Перший іспит складено. Плани, підготовлені на такий випадок, працюють", – сказав він.

Туск також наполіг, що "немає причин для паніки".

"Життя буде продовжуватися нормально. Ми будемо інформувати громадян про всі події. Немає причин вводити обмеження, які ускладнювали б повсякденне життя громадян", – заявив він.

Туск підкреслив, що перебуває в постійному контакті з найвищим військовим командуванням і президентом Каролем Навроцьким.

"Ми вже багато годин розмовляємо і оцінюємо наслідки цих драматичних подій. Ми також оцінюємо майбутні потреби", – сказав він.

Прем'єр-міністр Польщі також закликав політиків, журналістів і коментаторів бути чутливими до спроб дезінформації з боку Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що щонайменше вісім ударних дронів цієї ночі були націлені у напрямку Польщі – глава держави очікує, що росіяни відчують наслідки за свої зломисні дії.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною.