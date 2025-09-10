Туск после атаки дронов РФ на Польшу: нет причин для паники

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в среду, что этой ночью впервые российские дроны были сбиты над территорией государства НАТО, однако, по его словам, причин для паники нет.

Заявление Туска приводит RMF 24, сообщает "Европейская правда".

Туск выступил перед специальным заседанием правительства, отметив, что российские дроны, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты.

"Это первый случай, когда российские дроны были сбиты над территорией страны НАТО. Все наши союзники относятся к ситуации очень серьезно", – сказал премьер-министр Польши.

Он отметил, что закрытие четырех польских аэропортов не было вызвано угрозой атаки, а было вынужденным "из-за оперативных потребностей летчиков".

Туск также сообщил, что продолжаются поиски обломков сбитых дронов, и успокоил, что подготовленные планы сработали, и, скорее всего, произошла "провокация большого масштаба".

"Ситуация серьезная. Никто не может сомневаться, что мы должны готовиться к различным сценариям. Первый экзамен сдан. Планы, подготовленные на такой случай, работают", – сказал он.

Туск также настоял, что "нет причин для паники".

"Жизнь будет продолжаться нормально. Мы будем информировать граждан обо всех событиях. Нет причин вводить ограничения, которые усложняли бы повседневную жизнь граждан", – заявил он.

Туск подчеркнул, что находится в постоянном контакте с высшим военным командованием и президентом Каролем Навроцким.

"Мы уже много часов разговариваем и оцениваем последствия этих драматических событий. Мы также оцениваем будущие потребности", – сказал он.

Премьер-министр Польши также призвал политиков, журналистов и комментаторов быть чувствительными к попыткам дезинформации со стороны России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по меньшей мере восемь ударных дронов этой ночью были нацелены в направлении Польши – глава государства ожидает, что россияне почувствуют последствия за свои злонамеренные действия.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила об умышленном и самом серьезном нарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.

Глава МИД Андрей Сибига призвал Запад принять решение о применении средств ПВО соседних стран для сбивания целей еще над Украиной.