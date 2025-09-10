Топдипломатка ЄС: все вказує на те, що дрони РФ полетіли до Польщі невипадково

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після нальоту дронів РФ на Польщу заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Євросоюзу з боку Росії.

Про це Каллас написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС зазначила, що минулої ночі в Польщі "ми стали свідками найсерйознішого порушення європейського повітряного простору з боку Росії з початку війни". "Все вказує на те, що це було навмисним, а не випадковим", – наголосила вона.

Каллас зазначила, що перебуває на зв'язку з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та главою МЗС Польщі Радославом Сікорським, і що "ЄС повністю солідарний з Польщею".

"Війна Росії загострюється, а не закінчується. Ми повинні підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи", – додала Каллас.

Президент Володимир Зеленський заявив, що щонайменше вісім ударних дронів цієї ночі були націлені у напрямку Польщі – глава держави очікує, що росіяни відчують наслідки за свої зломисні дії.

Раніше у середу глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною.

Сибіга також заявив, що слабка відповідь на вторгнення російських дронів у Польщу спровокує Росію ще більше.