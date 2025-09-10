Зеленський відреагував на вторгнення дронів РФ у Польщу й розповів, чого чекає далі

Президент Володимир Зеленський заявив, що щонайменше вісім ударних дронів цієї ночі були націлені у напрямку Польщі – глава держави очікує, що росіяни відчують наслідки за свої зломисні дії.

Про це президент написав у середу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, Москва завжди випробовує межі можливого і цієї ночі пішла на ще один ескалаційний крок – російсько-іранські "шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО.

"Не один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше вісім ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі. Вкрай небезпечний прецедент для Європи", – прокоментував глава держави.

Чи будуть наступні кроки, додав він, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь.

"Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що надто довго вже триває санкційна пауза, а відкладання обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів.

"Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів", – додав Зеленський.

Раніше у середу глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною.

Сибіга також заявив, що слабка відповідь на вторгнення російських дронів у Польщу спровокує Росію ще більше.

Вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України і вперше вирішила збивати їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.