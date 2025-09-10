Теракт у німецькому Золінгені: нападника засудили до довічного увʼязнення

Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс вирок у справі про теракт у місті Золінген у 2024 році, засудивши нападника Іссу аль-Хасана до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Суд визнав 27-річного аль-Хасана винним за трьома епізодами вбивства, десятьма епізодами замаху на вбивство, а також у членстві в терористичній організації "Ісламська держава".

"Підсудний був масово радикалізований ісламістами з 2019 року", – сказав суддя Вінфрід ван дер Грінтен, зазначивши, що аль-Хасан поширював пропаганду ІДІЛ у TikTok.

Теракт стався 23 серпня 2024 року на події до святкуванні 650-річчя міста Золінген. У результаті нападу троє людей загинули.

Слідство встановило, що перед скоєнням нападу чоловік контактував через месенджер з невідомим членом ІДІЛ, котрий схвалив його план та запевнив, що угруповання візьме на себе відповідальність за цей вчинок, що потім і відбулося.

Прокуратура ще у серпні заявила, що нападник діяв з ісламістських мотивів і хотів убити якомога більше "невірних". Аль-Хасана мали ще у 2023 році депортувати до Болгарії, але він зник з притулку для біженців, тому виконати це не змогли.

Теракт у Золінгені підлив оливи у дебати про міграційні проблеми і депортації.