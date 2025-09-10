Теракт в немецком Золингене: нападавшего приговорили к пожизненному заключению
Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес приговор по делу о теракт в городе Золинген в 2024 году, приговорив нападавшего Иссу аль-Хасана к пожизненному заключению.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Суд признал 27-летнего аль-Хасана виновным по трем эпизодам убийства, десяти эпизодам покушения на убийство, а также в членстве в террористической организации "Исламское государство".
"Подсудимый был массово радикализирован исламистами с 2019 года", – сказал судья Винфрид ван дер Гринтен, отметив, что аль-Хасан распространял пропаганду ИГИЛ в TikTok.
Теракт произошел 23 августа 2024 года на мероприятии, посвященном празднованию 650-летия города Золинген. В результате нападения три человека погибли.
Следствие установило, что перед совершением нападения мужчина контактировал через мессенджер с неизвестным членом ИГИЛ, который одобрил его план и заверил, что группировка возьмет на себя ответственность за этот поступок, что впоследствии и произошло.
Прокуратура еще в августе заявила, что нападавший действовал из исламистских мотивов и хотел убить как можно больше "неверных". Аль-Хасана должны были еще в 2023 году депортировать в Болгарию, но он исчез из приюта для беженцев, поэтому выполнить это не смогли.
Теракт в Золингене подлил масла в огонь дебатов о миграционных проблемах и депортациях.