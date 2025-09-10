У Румунії взяли під варту ексзаступника глави розвідки Молдови, що шпигував для Мінська

Апеляційний суд Бухареста видав ордер на арешт на 30 днів на ім'я Александра Блана – колишнього заступника глави розвідки Республіки Молдова, звинуваченого в розголошенні секретної інформації білоруському КДБ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на G4Media.

Балана затримали у Бухаресті у вівторок у межах спільних дій спецслужб Румунії, Угорщини та Чехії і допитали прокурори Управління з розслідування злочинів організованої злочинності та тероризму (DIICOT).

Йому інкримінують розголошення секретної інформації КДБ Білорусі "в умовах, що становлять загрозу національній безпеці Румунії".

За клопотанням DIICOT суд Бухареста постановив узяти колишнього заступника керівника молдовської розвідки під варту на 30 днів.

Раніше у Молдові підтвердили затримання Балана та оголосили одного співробітника посольства Білорусі персоною нон грата.

Нагадаємо, 9 вересня Служба безпеки та інформації (BIS) Чехії спільно зі спецслужбами Румунії та Угорщини заявила про ліквідацію розвідувальної мережі, створеної КДБ Білорусі в Європі.