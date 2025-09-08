У Румунії затримали ексзаступника глави розвідки Молдови, якого завербувала Білорусь

У межах розслідування шпигунської мережі Білорусі румунські правоохоронці затримали її учасника – колишнього заступника керівника Служби інформації та безпеки Молдови Александра Балана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму Румунії повідомило, що затриманий з 2024 року працював на Комітет державної безпеки Білорусі і двічі зустрічався з офіцерами білоруської розвідки в Будапешті.

До цього Балан обіймав керівні посади у молдовській спецслужбі – Службі інформації та розвідки, а у 2016 році став заступником її керівника.

За даними джерел Digi24 у румунських спецслужбах, карʼєрному зростанню Балана посприяв олігарх-утікач і колишній лідер Демократичної партії Молдови Влад Плахотнюк.

Також, як стверджує Digi24, Балан співпрацював зі спецслужбами Росії. Контакти з білоруською розвідкою він налагодив, бо її агентам зараз легше пересуватись у ЄС, ніж російським.

Балан належав до тієї ж мережі, про викриття якої раніше в понеділок оголосила Чехія. Вона також оголосила одного працівника посольства Білорусі персоною нон грата через причетність до шпигунства.

Нагадаємо, в березні Генеральна прокуратура Литви передала до суду справу, за якою двоє громадян країн звинувачуються в шпигунстві на користь Білорусі.