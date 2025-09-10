Молдова висилає співробітника посольства Білорусі

Співробітника посольства Білорусі в Молдові оголошено персоною нон грата.

Цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ Молдови, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Ім'я дипломата не розкривається. Прессекретар уряду Даніель Воде на пресконференції не підтвердив і не спростував, чи пов'язане це рішення із затриманням колишнього співробітника Служби інформації та безпеки Александра Балана, якого підозрюють у передачі секретних даних білоруському КДБ.

"Ясно й очевидно, що подібні випадки ніяк не сприяють розвитку дружніх відносин", – заявив Воде.

Балана затримали 9 вересня в Румунії. В Управлінні з боротьби з організованою злочинністю і тероризмом (DIICOT) заявили, що підозрюваний брав участь у несанкціонованій передачі секретної інформації співробітникам КДБ Білорусі.Зокрема, за даними слідства, у 2024 і 2025 роках він двічі зустрічався в Будапешті з представниками білоруської розвідки.

Передбачається, що Балану передавали інструкції та "оплачували надані послуги".

9 вересня Служба безпеки та інформації (BIS) Чехії спільно зі спецслужбами Румунії та Угорщини заявила про ліквідацію розвідувальної мережі, створеної КДБ Білорусі в Європі.

Чеське Міністерство закордонних справ оголосило про вислання співробітника посольства Білорусі через співпрацю з білоруською розвідкою.

Це сталось на тлі викриття спецслужбами Румунії, Угорщини та Чехії білоруської розвідувальної мережі, створеної в Європі.

Одним із членів цієї мережі був колишній заступник голови розвідки Молдови Александр Балан, затриманий румунськими правоохоронцями.